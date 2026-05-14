«Реал» — «Овьедо»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Овьедо».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 1.95.

«Овьедо» находится на последнем месте. Несколько ярких матчей выдала команда весной, героически билась за очки.

«Реал» абсолютно не мотивирован, но он играет дома. После того, что мы увидели в матче с «Барселоной», после всех разборок и токсичности в раздевалке «Реал» был плох. Тем не менее желательно уйти в небольшой отпуск перед чемпионатом мира в нормальном настроении, добавив позитива, а для этого нужны победы.

«Овьедо» надо рисковать и играть на победу, а «Реалу» перед своими болельщиками надо отмазываться. Думаю, что должна получиться развесёлая и результативная игра, поэтому мой прогноз – тотал больше 1.5 в первом тайме», — приводит слова Генича «РБ Спорт».