«Реал» — «Овьедо»: ставка Игоря Семшова на игру Ла Лиги 14 мая

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Овьедо».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.05.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Овьедо
Овьедо
«Матч команд, потерявших мотивацию. «Реал», проиграв в прошлом туре «Барселоне», лишился даже теоретических шансов на чемпионство, а «Овьедо» уже давно идёт на последнем месте в турнирной таблице, команда вылетает в низший дивизион. Тем не менее уверен в том, что «Реал» приложит все усилия, чтобы перед своими болельщиками одержать уверенную победу.

Честно говоря, футболистов «Овьедо» даже жаль, потому как я понимаю, что их ждёт в Мадриде. Во-первых, «Реал» давно много не забивал, а во-вторых, в матче первого круга мадридцы в гостях выиграли со счётом 3:0. Стало быть, дома как минимум четыре мяча они забьют, но я думаю, что больше. При этом скажу, что «Овьедо» в целом пропускает весьма немного — в среднем по 1,5 гола за игру. В этом сезоне предстоящий соперник «Реала» лишь дважды в сезоне пропускал по четыре мяча. Думаю, что вполне дойдёт ставка не только на «Реал» с -1.5, но даже с -2.5. Но за большим коэффициентом гнаться не буду, поставлю на победу «Реала» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

