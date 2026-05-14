«Реал» — «Овьедо»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу Ла Лиги

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Реал» — «Овьедо».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.84.

«Реал» против «Овьедо» — на фоне поражения в «эль класико», потери даже математических шансов на титул, всех скандалов, которые громыхнули в Мадриде, и всех сливов, через которые об этих скандалах стало известно. История с Тчуамени и Вальверде потихоньку уходит в прошлое, но эхо от этого эпизода, думаю, ещё долго будет влиять на ситуацию. Уже говорят и о том, что Вальверде может покинуть «Реал» ближайшим летом. Плюс ситуация с Мбаппе: всего через пару дней после «класико» он уже тренировался, сейчас говорят, что будет в заявке и, вероятно, выйдет во втором тайме.

Пресс-конференция Флорентино Переса тоже наделала много шума. Было много обвинений и слов, которые ещё долго будут вспоминать, и они будут иметь последствия. В общем, ситуация вокруг «Реала» продолжает громыхать. Совсем скоро, видимо, случится назначение Жозе Моуринью, и у этого тоже будут свои информационные последствия. Уже звучат разные мнения — например, Икер Касильяс сказал, что не хочет видеть Моуринью в мадридском «Реале». Сейчас всё, что происходит за полем, давит на ситуацию внутри команды и, конечно, влияет на футбол.

В этом смысле «Реалу» очень важно успокоить ситуацию победой — уверенной и важной. И эта победа сейчас нужнее «Мадриду», чем «Овьедо». Тем более «Овьедо» уже потерял даже математические шансы на спасение. Несколько недель назад у команды был хороший рывок, однако теперь это в прошлом: «Овьедо» отправляется в Сегунду. Поэтому результат этого матча гораздо важнее для «Реала».

Я жду победу хозяев. Может быть, не самую уверенную по игре, но необходимую по результату. Мбаппе важно выйти на поле и показать результат, а «Реалу» — ответить на всё происходящее победой на «Бернабеу». Команда должна реализовать фаворитский статус и, возможно, в какой-то степени извиниться перед болельщиками за вчистую проигранное «эль класико». Поэтому здесь вижу преимущество «Реала» и победу с разницей минимум в два мяча», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».