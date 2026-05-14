«Валенсия» — «Райо Вальекано»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Валенсия» — «Райо Вальекано».

Ставка: ничья за 3.16.

«В этом сезоне в чемпионате Испании очень плотная нижняя часть таблицы, и все команды от седьмой и ниже за три тура до конца не могли гарантировать себе сохранение прописки. «Валенсия» — одна из команд, которая борется за выживание. В прошлом туре коллектив Карлоса Корберана отправился в Бильбао после поражения на «Месталье» от «Атлетико». Баски играли с преимуществом, но в середине первого тайма гости заработали пенальти, при этом Уго Дуро не смог его реализовать. Во втором тайме вместо него на поле появился Умар Садик, и его гол принёс «Валенсии» важнейшие три очка.

«Райо Вальекано» находится также в опасной зоне, но нынешний сезон для мадридцев исторический. Они вышли в финал Лиги конференций, где 27 мая сыграют против английского «Кристал Пэлас». Произойдёт это уже после завершения чемпионата Испании, поэтому команде Иньиго Переса сначала нужно гарантировать себе сохранение прописки в Ла Лиге. В прошлом туре «Райо Вальекано» на своём поле принимал прямого конкурента «Жирону», и обе команды в первом тайме выглядели блекло. После перерыва хозяева заиграли активнее и на 86-й минуте забили вожделенный мяч. Но удержать победу мадридцы не смогли, каталонцы счёт сравняли, и в итоге встреча завершилась вничью 1:1.

За три тура до конца «Валенсия» имеет запас от зоны вылета в три очка, а «Райо Вальекано» в четыре, поэтому в ближайшем матче обе команды будут играть на победу. При этом мадридцы частенько играют вничью, аж 13 раз, больше только у «Бетиса». Да и девять ничьих у «Валенсии» — немало. Поэтому, мне кажется, именно такой исход нас и ждёт в ближайшей очной встрече», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».