«Баффало» — «Монреаль»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Баффало» — «Монреаль».

Ставка: ТМ 6 за 1.67.

«После двух поражений «Баффало» сделал важный шаг — сравнял счёт в серии (2-2) и возвращается домой заряженным. Сразу отмечаем, что предыдущие два матча в Баффало пробили тоталы больше 5.5: 4:2 в пользу хозяев и 5:1 — в пользу гостей.

Первый период прошел эмоционально, со стычками и удалениями за грубость, но в целом «зубры» по сравнению с третьей игрой вели себя сдержаннее. Это помогло им дожать соперника и буквально дотерпеть до конца. «Сэйбрз» открыли счёт в первом периоде, однако ушли на паузу, отставая 1:2. Во втором отрезке Томпсон ответил на гол в большинстве Кофилда и отправил невидимую шайбу в ворота Добеша. В третьем периоде гости смогли реализовать ещё одно большинство и закрыться.

Несмотря на то что «Монреаль» перебросал соперника во втором и третьем периодах, количество не принесло желаемый результат. Плюс команда проиграла точку вбрасывания. «Канадиенс» слишком много позволили спецбригадам «Баффало». Отметим, что и в первой встрече серии «Сэйбрз» удалось победить благодаря двум голам в большинстве.

И снова у каждого тренера есть день на минимальные коррективы, но оба штаба на данном отрезке играют на результат. Это наводит на мысли о более сдержанной игре и итогах в пределах шести голов», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».