«Анахайм» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Анахайм» — «Вегас».

Ставка: ТМ 6.5 за 1.55.

«Опять 25! В этой серии соперники начали затягивать друг друга в трясину. Чрезмерная эмоциональность «рыцарей» привела к большинству «Анахайма» и первому голу. Макнэбб зачем-то отправил в борт не владеющего шайбой игрока.

Павел Дорофеев вернул свою команду в игру меньше чем через четыре минуты, также в большинстве. «Утки» без передышки бросали во втором периоде (17:6), отбирали шайбу (4:1), однако особого давления ни одна из команд не оказала. Выравняли игру «пять на пять» и дисциплину, но остались без заброшенных шайб.

У «Вегаса» больше глубины в составе и возможностей забивать разным звеньям. А у «Дакс» такого запаса нет, основная часть груза ложится на первое-второе звенья. Дубль набравшего ход Дорофеева помог «Голден Найтс» сделать счёт в серии 3-2. У Дорофеева 7+2 в 11 матчах этого плей-офф, а у Айкела — 1+14.

Как я уже отмечала после первой встречи, в этой паре соперники по очереди тянут одеяло на себя. Так они и идут. Но отмечаем, что, если в составе «Анахайма» не появятся новые атакующие силы, эта серия может завершиться уже в четверг. Поэтому считаю, что в шесть шайб команды должны уложиться», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».