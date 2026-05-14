Эксперты назвали фаворита финала Кубка Гагарина после второго матча серии

В КХЛ продолжается финальная серия. Во втором матче казанский «Ак Барс» победил на выезде ярославский «Локомотив» со счётом 5:1, теперь в противостоянии ничья 1-1.

Букмекеры отреагировали на этот исход и обновили линию на чемпиона. Шансы команды Анвара Гатиятулина теперь оценивают котировкой 1.85, это примерно 51% вероятности. Поставить на то, что Кубок Гагарина второй раз подряд завоюет «Локомотив», можно с котировкой 1.95 (около 49%).

В полуфинале «Локомотив» совершил камбэк, отыгравшись со счёта 1-3 в серии у омского «Авангарда». Казанцы же в пяти матчах прошли магнитогорский «Металлург».

Второй матч серии пройдёт в Казани 15 мая.

