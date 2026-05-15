Стал известен фаворит третьего матча финала КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив»

15 мая состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

После двух матчей счёт в серии равный — 1-1: «Локомотив» выиграл первую встречу 3:1, а «Ак Барс» ответил победой с крупным счётом 5:1.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.