Назван фаворит матча ЧМ-2026 Канада — Швеция

15 мая в Швейцарии состоится матч группового этапа ЧМ-2026 по хоккею Канада — Швеция. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.73, в то время как победа Швеции оценивается в 4.43. Ничья и овертайм идут за 4.83.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Итоговая победа Канады оценена в 1.35, успех Швеции с учётом ОТ и буллитов доступен за 3.30.