«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: определён фаворит матча АПЛ

15 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры видят фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 3.00. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.27. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.