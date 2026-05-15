«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Владимира Крикунова на матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 4.00.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Какое бы хорошее впечатление ни оставил «Ак Барс» в среду – но второй матч финала «Локомотив», скорее, проиграл самому себе. Проблемы с движением, с настроем, с качественной силовой игрой, с дисциплиной. Наконец, провал спецбригад большинства и меньшинства. Команда Боба Хартли подарила сопернику массу шансов – неудивительно, что казанцы ими грамотно воспользовались.

Сейчас именно третий матч – ключевой в серии с точки зрения чемпиона. Чем дальше, тем больше будет преимущество «Ак Барса» в свежести. Значит, нужно по максимуму забирать своё в гостях. Радулову и Ко надо возвращаться на тот эмоциональный уровень, который помог вытащить серию у «Авангарда» и образцово-показательно переиграть команду Гатиятулина в первой встрече финала. Думаю, у опытных и мотивированных ярославцев это получится. Сыграв в свой хоккей, они будут фаворитами. Да и Билялов тащит своих партнёров не каждый день. Скорее всего, хозяева впервые в этом плей-офф проиграют в Казани, с минимальной разницей и тоталом меньше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

«Ак Барс» — «Локомотив», третий матч. Обстановка накаляется
