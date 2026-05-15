«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф КХЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: тотал «Локомотива» больше 2 за 1.95.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финальная серия Кубка Гагарина переехала в Казань, счёт 1-1. И в тех матчах, которые уже состоялись, проигравшая сторона не смогла забросить больше одной шайбы. Очевидно «Ак Барс» уже сделал выводы из своего первого поражения. Теперь «Локомотив» должен их сделать. Как сказал Боб Хартли, им нужно рабочие сапоги надевать теперь.

Я продолжаю оставаться во мнении, что сухой серия не должна получаться, потому что обе команды довольно смело идут в атаку. Просто «Локомотив» своё не забил совершенно во втором матче, вообще ничего не забил, а пропустил при этом очень много. Я не думаю, что они запрутся на синей линии в казанском матче. Наоборот, ярославцы попробуют играть на контратаках, что, в общем-то, они умеют делать. И «Локомотив» уже был в такой ситуации, когда приезжал в Омск, тогда он выиграл матч.

Поэтому мой вариант здесь очень простой — «индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2 шайб с расходом. Коэффициент — 1.95. Я полагаю, что уж 2 шайбы-то они как-то да должны забить», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

