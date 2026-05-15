Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на 3-й матч финала плей-офф КХЛ

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на 3-й матч финала плей-офф КХЛ
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4 за 1.76.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Серия заиграла новыми красками после победы «Ак Барса» 5:1, и при счёте 1-1 в серии команды переезжают в Казань. У тренерского штаба «Локомотива» много пищи для размышлений. Во-первых, хозяева провалили начало: не использовали большинство, а потом и сами схватили удаление за нарушение численного состава. Это случилось на четвёртой минуте первого периода, а уже на восьмой «Ак Барс» открыл счёт в лице Карпухина. Миллер добил отрезок, отправив шайбу в раздевалку ярославцев — 2:0 в пользу гостей. Во-вторых, команда не могла забить 2.5 периода и разрядилась лишь за пять минут до конца игры: Иванов с передач Каюмова и Черепанова. Сам Боб Хартли после игры отметил, что команда получила то, что заслужила.

Да, казанцы выехали на плечах легионеров. Миллер дополнил свой хет-трик одной передачей, забил в большинстве и в пустые ворота. Тодд также забросил одну в большинстве. По сути, лишь две шайбы на старте матче (Карпухин и Миллер) были заброшены в равных составах. Четыре шайбы из пяти были заброшены защитниками, так что казанцы сумели найти изюминку против «Локомотива». Тренерский штаб обязательно обратит на это внимание. Статистика удалений в второй игре — 10:16 по штрафным минутам, так что Хартли есть над чем задуматься в плане выдержки, работы в меньшинстве и подключений защитников. Всё решили детали.

По-прежнему хромают вбрасывания, но в первой встрече этот показатель никак не помешал ярославцам. В обоих матчах в Ярославле было заброшено минимум по четыре шайбы. Вряд ли этот тренд изменится в Казани. Даже в предыдущих сериях с участием «Ак Барса» минимум четыре гола были стандартом: ТМ 4 пробирался лишь дважды против «Трактора». А вот у «Локомотива» в этом плей-офф было четыре результата с ТМ 3.

В истории личных встреч в регулярке соперники обменялись домашними победами — 1:0 в Казани и 3:1 в Ярославле. Это финал, и на кону стоит всё. Коллективу Хартли не хватило результативности, поэтому не будем ожидать низкий тотал в Казани. Все выбегут заряженными и желающими забить как можно больше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Локомотив», третий матч. Обстановка накаляется
«Ак Барс» — «Локомотив», третий матч. Обстановка накаляется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android