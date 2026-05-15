Вчера (0) Сегодня (0) Завтра (0)
«Ак Барс» – «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч финала Кубка Гагарина в Казани

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.72.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В третьей встрече финала данного розыгрыша Кубка Гагарина можно ждать чего угодно. Первые два матча главного противостояния нашего хоккея выдались абсолютно разными. Самое важное — серия продлится точно дольше, чем четыре матча. Это большой успех, если учитывать нынешний плей-офф и его особенности в виде достаточно быстро заканчивающихся серий. «Ак Барс» после неудачи в первом матче смог выдать чуть ли не лучший свой хоккей в сезоне и разгромить соперника. «Локомотив» не был беспомощен, он атаковал и терзал Тимура Билялова, однако голкипер «Ак Барса» прекрасно справился со своей задачей и был великолепен на последнем рубеже обороны.

Его помощь явно может пригодиться и в третьей игре, потому что Ярославль будет настроен вернуть должок оппоненту за досадное поражение у себя на родном льду. Боб Хартли не бросал матч под номером два даже при счёте 0:4 за считанные минуты до конца основного времени. «Локомотив» пытался перенести в следующий раунд этого противостояния спортивный накал и хоккейную страсть, без которой на таком уровне делать абсолютно нечего ни одному игроку.

Третья встреча Ярославля и Казани будет такой же жаркой, но не особо голевой. Думаю, именно этот матч будет в итоге наименее ярким с точки зрения заброшенных шайб. После множества невынужденных ошибок в первых двух встречах команды найдут новые идеи для отстаивания своих ворот и использования ошибок соперника. Однако нерв матчей на вылет никуда не денется, за это мы и любим финальные серии Кубка Гагарина», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

