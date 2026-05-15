«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч финала КХЛ 15 мая

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Локомотив».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.73.

«После поражения в первом матче финальной серии «Ак Барс» исправил все ошибки и во второй встрече сыграл практически идеально. С первых смен казанцы начали играть активно и не оставили шансов сопернику. Пара Карпухин — Фальковский неудачно провела первый матч финала, а во второй игре Илья начал с удаления за выброс шайбы. Но он быстро успел реабилитироваться, подключившись в атаку и реализовав момент после передачи Барабанова.

А вот главным героем победной встречи на выезде стал американский защитник казанцев Митчелл Миллер, который оформил хет-трик и прибавил к нему результативную передачу. Умение Миллера подключаться в атаку давно известно, так что сюрпризом его результативность не стала. Вот только вряд ли кто-то ожидал, что он обоснуется на втором месте в списке результативности лучших бомбардиров плей-офф. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча назвал Миллера игроком мирового уровня, а победу соперника признал заслуженной.

Вот только игра лишь прибавила канадскому специалисту головной боли — ярославцы, пропустив первыми, растерялись и не смогли переломить ход игры. Во втором матче в Ярославле казанцы выглядели намного увереннее соперника и забрали победу. «Ак Барс» нащупал свою игру, так что ставлю, что их удачная серия продолжится», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».