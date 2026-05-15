«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу финала плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4 за 1.70.

«Финал приехал в Казань при 1-1, и второй матч очень сильно сдвинул ощущение серии. «Ак Барс» не просто сравнял — он показал, что готов выигрывать этот финал через темп, концентрацию и качество решений. Гатиятулин после 5:1 сказал прямо: «Хорошо подготовились и добавили в тех компонентах, о которых говорили… концентрация, нацеленность на ворота и контроль шайбы».

Показательно, как началась игра в Ярославле: гол Карпухина в ближний после классной передачи Барабанова, затем ещё один гол защитника — Миллер снова забил и в итоге сделал хет-трик. Это важный маркер: у Казани включается синяя линия, а «Локомотив» в такие минуты выглядит уязвимым именно в мелочах — где-то потеряли концентрацию, не успели «доесть» эпизод и дали бросить из зоны, откуда нельзя.

Но у Ярославля здесь тоже есть очевидный ответ. Во втором матче он создал моменты — был и шанс у Сурина с пятака, было большинство, где «Локомотиву» не хватило реализации. И это как раз то, что дома можно было не забить, а в Казани уже нужно превращать в голы. Потому что, если ты снова отдаёшь старт и снова начинаешь догонять, с таким «Ак Барсом» это превращается в очень неприятную гонку.

Отдельно понравилась честная формулировка Георгия Иванова: «Вышли неготовыми с первых смен… Всё дело в наших головах». И Хартли в том же ключе: «Нам нужно самим надевать рабочие сапоги». То есть «Локомотив» понимает, что проблема не в невезении, а в качестве старта и дисциплине решений.

Жду, что игра станет более открытой, чем первый матч, и быстрее дойдёт до настоящего финального темпа. «Ак Барс» дома будет давить и снова искать быстрый гол (Яшкин правильно сказал: «Всегда приятно первым забивать… это психологически важно»). А «Локомотив» просто обязан отвечать — иначе серия начнет уезжать. В такой логике четыре шайбы выглядят реальным минимумом: спецбригады уже дают моменты, защитники Казани стреляют, а Ярославлю пора конвертировать свой объём в голы. Ярославцы в этой сборке умеют исправляться после неудачных матчей и добавлять», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».