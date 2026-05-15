Канада — Швеция: ставка Владимира Крикунова на матч ЧМ-2026 по хоккею

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч Канада – Швеция.

«Матч, открывающий чемпионат мира — 2026, может похвастать очень громкой вывеской – вот только спортивной интриги в нём будет минимум. Вряд ли уровень борьбы в нём будет таким, к которому мы привыкли при виде афиши Канада – Швеция. Всё дело в том, что после домашнего ЧМ-2025 и недавней Олимпиады тренерский штаб «Тре Крунур» рассорился почти со всеми звёздами сборной. В итоге скандинавы везут на турнир максимально слабый состав. В нем всего два серьёзных энхаэловца (Реймонд и Экман-Ларссон). Шведы, призёры двух предыдущих мировых первенств, теперь всерьёз рискуют не попасть в плей-офф, как в 2021 году.

У канадцев же, наоборот, собралась самая сильная команда по именам предстоящего турнира. Почти десять игроков с приставкой «супер» — от мегаветерана Кросби до юного гения Селебрини. Суммарный уровень мастерства столь высок, что нет сомнений: родоначальники хоккея начнут показывать товар лицом уже с первой игры. Ставил бы на крупную победу представителей Северной Америки. Да, вратари у них слабоваты – но это ещё один весомый аргумент взять крупный тотал. 6-7 заброшенных шайб – минимум, что увидят зрители в этом матче», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».