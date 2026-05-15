Канада — Швеция: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по хоккею

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Канада – Швеция.

Ставка: ТБ 6.5 за 2.50.

ЧМ-2026 . Группа B
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
«Майская пора — время чемпионата мира по хоккею. И стартует он сразу с по-настоящему топ-матча. Канадцы проиграли финал Олимпиады, а шведы были не в своей тарелке на главном хоккейном турнире для сборных. Теперь можно вернуть должок болельщикам и приукрасить конец сезона успешным выступлением на мировом первенстве. Канада везёт на данный момент самый сильный состав на чемпионат мира по сравнению со всеми соперниками на данном турнире. Даже Сидни Кросби едет. Шведы многих лидеров, как и канадцы, тревожить не стали. Однако несколько сильных хоккеистов также будут участвовать в турнире и от «страны трёх корон».

Швеция и Канада будут разгоняться по ходу чемпионата мира. Впереди семь матчей только группового турнира, после которого непопадание Канады и Швеции в плей-офф будет рассматриваться как самый настоящий провал. В первом матче группового турнира и те и другие ничего особо из себя выжимать не будут. Хоккеисты будут стараться наработать игровые связи, понять, кому в каком звене удобно и выгодно для команды играть.

Это действие, несмотря на громкую вывеску, не будет напоминать большой матч. Грандиозные матчи для для этих сборных грядут в плей-офф. Пока команды будут разминаться в ожидании дальнейшего продвижения, они способны выдать достаточно голевой поединок. Так что прогнозирую, что во встрече Канады и Швеции заброшенных шайб будет достаточно много», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

ЧМ-2026 по хоккею: экспресс на матчи 15 мая 2026 года
