«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дарьи Исаевой на матч АПЛ

Журналистка и телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2.5 за 1.81.

«Для команды Унаи Эмери соперник является крайне неудобным — уже 11 матчей без побед с «Ливерпулем». Ожидаю, что матч будет ярким и напряжённым, ведь команды борются за путёвку в Лигу чемпионов. Также стоит учитывать, что главной игрой сезона для «Астон Виллы» станет встреча в финале Лиги Европы, которая пройдёт уже в ближайшую среду. Ставлю, что обе команды забьют, а тотал превысит отметку в 2.5 гола», — приводит слова Дарьи Исаевой «Ставка ТВ».