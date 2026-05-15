Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дарьи Исаевой на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дарьи Исаевой на матч АПЛ
Комментарии

Журналистка и телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2.5 за 1.81.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для команды Унаи Эмери соперник является крайне неудобным — уже 11 матчей без побед с «Ливерпулем». Ожидаю, что матч будет ярким и напряжённым, ведь команды борются за путёвку в Лигу чемпионов. Также стоит учитывать, что главной игрой сезона для «Астон Виллы» станет встреча в финале Лиги Европы, которая пройдёт уже в ближайшую среду. Ставлю, что обе команды забьют, а тотал превысит отметку в 2.5 гола», — приводит слова Дарьи Исаевой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Экспресс на футбол: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» и другие матчи
Экспресс на футбол: «Астон Вилла» — «Ливерпуль» и другие матчи
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android