США — Швейцария: прогноз Николая Чегорского на матч ЧМ-2026 по хоккею 15 мая

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2026 США — Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии за 2.15.

«Сборная США после триумфальной Олимпиады на чемпионат мира приехала в довольно слабом составе. НХЛ представляют либо молодые игроки, либо хоккеисты из низовых звеньев. Также в составе американцев сразу три игрока из университетов.

Швейцарцы на домашний чемпионат мира собрались в составе, близком к олимпийскому. На бумаге альпийская команда смотрится заметно сильнее. Поэтому коэффициент букмекеров выше 2.00 на победу хозяев смотрится очень привлекательно», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».