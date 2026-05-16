«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на финал Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.73.

«Игру я обязательно буду смотреть, потому что это всё-таки финал Кубка Англии. Не думаю, что «Манчестер Сити» будет играть каким-то смешанным составом. Понятно, что у них ещё идёт борьба за чемпионство и где-то надо беречь футболистов, но в финале, наверное, такой ситуации уже не будет. До конца чемпионата осталось всего два матча, поэтому силы вряд ли будут экономить — думаю, «Сити» выйдет основой.

«Челси» — не подарок, тем более в финале. Понятно, что сезон у них провальный и команда выглядит не очень хорошо, но всё равно они могут преподнести сюрприз. Скорее всего, сделают акцент на оборону, потому что против «Сити» по-другому играть тяжело. Хотя и «Челси» тоже любит атаковать, но с «Манчестер Сити» им всегда непросто.

При этом «Сити» тоже всегда тяжело играть с «Челси». Это такая команда, которая даже в неудачный сезон может собраться на один конкретный матч, особенно если это финал. Но я всё равно думаю, что Кубок возьмёт «Манчестер Сити». Психологически они сейчас выглядят сильнее, и класс футболистов у них выше. Если брать игру в целом, «Сити» всё-таки превосходит «Челси».

Думаю, «Манчестер Сити» должен переиграть «Челси», но это будет очень тяжёлый матч. В финалах часто всё решает один момент, один забитый мяч. Мне кажется, здесь может быть как раз такая игра: «Сити» забьёт и доведёт дело до победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».