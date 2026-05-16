«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Михаила Моссаковского на финальный матч Кубка Англии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 22.5 фола за 1.72.

«Эта весна для клубов складывается абсолютно по-разному. У «Челси» после победы над «Астон Виллой» в начале марта, если вынести за скобки кубковые матчи, нет ни одного победного результата. Да, были успехи в Кубке Англии, в том числе 7:0 против «Порт Вейла», но общая картина всё равно тяжёлая. Вокруг команды много слухов, говорят о возможном назначении Хаби Алонсо, и многим игрокам состава сейчас нужно доказывать свою нужность. «Челси» придётся компенсировать недостаток качества, в том числе в атаке, борьбой, плотностью и неуступчивостью в единоборствах. Если не брать кубковую игру с «Порт Вейлом», то после матча с «ПСЖ», где «синие» забили два мяча, но крупно проиграли, у команды не было ни одной встречи, в которой она забила бы больше одного гола. Представьте себе.

«Манчестер Сити», наоборот, с 22 марта идёт на прекрасной серии: только одна ничья, остальное — победы. Во многих матчах «Сити» забивает больше двух мячей, и атака команды в концовке сезона выглядит отлично. Конечно, «Манчестер Сити» — явный фаворит финала с «Челси». Просится ставка на чистую победу «Сити» в основное время, но я бы от неё предостерёг. Коэффициент небольшой, а в финале Кубка Англии может произойти всё что угодно. Вероятность того, что «Сити» за счёт лучшей формы и лучшего тонуса пройдёт этот «Челси», большая, но за такой коэффициент эту ставку я не рекомендую. Риски есть, интрига в матче тоже есть.

Мне гораздо интереснее фолы. «Челси» постарается затянуть «Манчестер Сити» в борьбу, потому что другого пути у команды почти нет. Да, «Сити» обычно «низовая» команда по фолам, но посмотрите на их недавнюю игру с «Челси»: только «Манчестер Сити» нарушил правила 15 раз, а всего в матче было 25 фолов. Для сравнения: во второй игре с «Реалом» команды на двоих сделали всего 13 фолов. А против «Ливерпуля» у «Сити» тоже было 25 нарушений на двоих.

Сам «Челси» регулярно фолит много и втягивает соперника в такой футбол. В последнем матче с «Ливерпулем» было 34 нарушения, с «Лидсом» — 27, с «Манчестер Юнайтед» — 25, с «Манчестер Сити» — те же 25. Даррен Ингланд будет главным арбитром, его средний показатель как раз в районе 22-23 фолов. С учётом статуса финала, состава пары и того, в какой манере «Челси» будет пытаться играть, я жду здесь «верх» по нарушениям. Тотал больше 22.5 фола — хороший вариант», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».