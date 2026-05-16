Стали известны шансы «Челси» победить «Ман Сити» в финале Кубка Англии

16 мая состоится финал Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение манчестерцам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.83, а победа «Челси» оценивается коэффициентом 4.24. Ничейный исход можно найти в линии за 3.94.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Гол в каждом тайме идёт за 1.75.