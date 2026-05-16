«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Игоря Семшова на финальную игру Кубка Англии

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.70.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
«Выиграть Премьер-лигу в этом сезоне «Манчестер Сити» вряд ли сможет — всё же два очка отставания перед двумя последними турами — многовато, тем более что у главного конкурента — «Арсенала», соперники явно слабее, и, скорее всего, лондонцы возьмут все шесть очков. А вот выиграть Кубок Англии «Манчестеру» явно под силу. Остался лишь один соперник — «Челси», которого, к слову, в чемпионате «Сити» переиграл около месяца назад со счётом 3:0. И это на чужом поле!

Чемпионат «Челси» проводит крайне неудачно, занимая нынче лишь девятое место, и не исключено, что команда опустится ещё ниже. В ближайшем туре предстоит матч с сильно нуждающимся в очках «Тоттенхэмом». И это уже через три дня. Фаворит предстоящего финала, конечно же, «Манчестер Сити». В двух последних матчах чемпионата «Сити» не пропустил ни одного мяча, а учитывая, что у «Челси» большие проблемы с забитыми голами (лишь три гола в последних пяти встречах), скорее всего, финал не будет слишком уж результативным.

А победитель, на мой взгляд, очевиден. «Манчестер Сити» выиграет в основное время», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

