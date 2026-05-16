«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на финал Кубка Англии 16 мая

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 3 за 2.07.

«В субботу, 16 мая, на поле лондонского стадиона «Уэмбли» состоится финальный матч 145-го розыгрыша Кубка Англии, старейшего клубного турнира в мире, в котором сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити». В то время как «горожане» претендуют на национальный требл (победа в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги, который уже выигран командой Пепа Гвардиолы), «синие» надеются спасти неудачный сезон и использовать свой последний шанс для прорыва на евротурнир, Лигу Европы.

«Челси» вышел в свой 16-й финал Кубка Англии. В последний раз «Челси» побеждал в Кубке Англии в 2018-м, взяв верх в финале над другим клубом из Манчестера — «Юнайтед» — 1:0. «Синие», которых сегодня возглавляет временный, то есть и. о. главного тренера Каллум Макфарлейн, вышли в финал благодаря победам над лондонским «Чарльтоном» в 1/32 (5:1 в гостях), «Халл Сити» в 1/16 (4:0 в гостях), «Рексемом» в 1/8 (4:2, доп. время в гостях), «Порт Вейлом» в 1/4 (7:0 дома) и «Лидс Юнайтед» в 1/2 (1:0).

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории английского футбола, которая четыре сезона подряд выходила в финал обоих главных национальных кубковых турниров. Сейчас они готовятся к своему четвёртому подряд финалу Кубка Англии. «Горожане» сделали новый «Уэмбли» своим вторым домом, поскольку с 2011 года они играли на этом стадионе 31 раз (что как минимум на восемь раз больше, чем любой другой клуб), победив в 20 матчах. Интересно, что «Челси» идёт следом за «Манчестер Сити» по количеству матчей, сыгранных на «Уэмбли», — 23, одержав в них 13 побед.

Команда Пепа Гвардиолы в рекордный восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Англии в конце прошлого месяца, где одолела «Саутгемптон» (2:1), после того как в предыдущих турах взяла верх над «Эксетером» в 1/32 (10:1 дома), «Салфордом» в 1/16 (2:0 дома), «Ньюкаслом» в 1/8 (3:1 в гостях), «Ливерпулем» в 1/4 (4:0 дома). Победа в субботу позволит «Сити» выиграть свой восьмой Кубок Англии и сравняться с «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом», в то время как больше побед только у «Арсенала» (14) и «Манчестер Юнайтед» (13).

Сегодня «синие» в АПЛ после 36 туров идут на девятом месте с 49 очками и имеют призрачные шансы попасть в еврокубки через результаты в АПЛ. Только победа в Кубке гарантирует им место в Лиге Европы. «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в розыгрышах Кубка Англии в 10-й раз и впервые в финале. В предыдущих девяти кубковых играх (впервые соперники встретились в феврале 1915 года на стадии третьего раунда) шесть раз побеждали «горожане» и три — «синие». Причём во всех этих матчах не было зафиксировано ни одной ничьей и ни разу не было назначено дополнительное время. В нынешнем сезоне команды дважды сыграли в рамках АПЛ: 4 января (20-й тур) в Манчестере ничья 1:1 и 12 апреля (32-й тур) в Лондоне выиграл «Сити» — 3:0.

Результат любого кубкового матча малопредсказуем, тем более финального. Обе команды очень хотят победить, и игра может качнуться в любую сторону. Поэтому лучше поставить на голы, которых я жду минимум три в данной встрече», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».