«Волга» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Волга» — «Факел».

Ставка: победа «Факела» за 1.79.

«Ульяновская «Волга» после двух лет отсутствия в Первой лиге вернулась прошлым летом, и задача в такой ситуации могла быть только одна — закрепиться в дивизионе. На зимнюю паузу «Волга» ушла, заработав 22 очка после 21 матча, и всего в двух очках от зоны вылета. Весной команда Михаила Белова выступала неплохо, в 10 турах она проиграла лишь дважды и обеспечила себе сохранение прописки в Первой лиге. В прошлом туре «Волга» в гостях играла против «Нефтехимика», пропустила первой и затем вела в счёте, но всё же хозяева забили вновь, а встреча завершилась вничью 2:2.

«Факел» прошлой весной вылетел из РПЛ, и задача на этот сезон была одна — вернуться в элиту нашего футбола. И поначалу всё шло здорово, по осени был небольшой спад, но руководство быстро решило проблему, уволив Игоря Шалимова и вернув Олега Василенко. В 1-м туре после паузы в Воронеже «Факел» обыграл главного преследователя — «Урал», и казалось, что с первой строчки уже никуда не денется. Но наступил ещё один спад, в девяти турах всего две победы, а конкуренты уже были близко. Воронежцы собрались и в прошлом туре, сыграв на своём поле вничью со СКА, гарантировали себе прямую путёвку в РПЛ.

«Волга» уже сезон завершила, вопрос лишь в итоговом месте команды из Ульяновска. Но главное, что следующий сезон команда Михаила Белова проведёт в Первой лиге. Воронежцы гарантировали себе возвращение в элиту, но в последнем туре определится, кто же займёт первую строчку — «Факел» или «Родина». При равенстве очков москвичи будут выше, но им в последнем туре ехать в Тулу. Команда Василенко попробует забрать три очка, и ей это, скорее всего, удастся», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».