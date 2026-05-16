Италия — Канада: прогноз Романа Габдрафикова на матч ЧМ-2026 по хоккею

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Италия — Канада.

Ставка: ТБ 16.5 броска в первом периоде за 1.76.

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Италия
Канада
«Здесь всё просто: Канада — это Канада. И когда в составе есть Сидни Кросби, рядом бегает Селебрини, а глубина такая, что забивать могут разные звенья — матч почти всегда превращается в одну и ту же картину: давление волнами, много бросков, много пятака, и соперник большую часть времени просто выживает.

Италия в такой игре, понятно, будет жить без шайбы. Их план читается заранее: максимально строгая структура, короткие смены, попытка не дать Канаде раскатиться и ждать свой шанс через контратаки, вбрасывания и любые отскоки. И вот тут появляется интересный момент: даже в прошлых очных играх Италия умудрялась находить хотя бы один голевой эпизод — не потому что на равных, а потому что Канада при своём темпе иногда даёт окно в переходной фазе.

При этом канадцы уже успели стартовать на турнире интереснейшим матчем со сборной Швеции. Команды забросили на двоих сразу восемь шайб, а победа осталась за «кленовыми листьями». Таварес, О'Райли, Холлоуэй, Браун и Козенс — игроки, которые отличились в стартовом матче турнира. Канадцы уже почувствовали шайбу и турнир, а игра бэк-ту-бэк вообще не должна смущать. Убеждён, что канадцы — абсолютные фавориты встречи.

Жду, что Канада заберёт инициативу с первых минут и, скорее всего, сделает себе комфортный задел. Но при этом не удивлюсь, если Италия укусит — один гол на контратаке/добивании здесь выглядит вполне реальным, особенно если канадцы где-то заиграются в атаке. Однако подобную ставку я не нашёл, поэтому решил пойти в броски в створ. Тотал бросков в створ в первом периоде больше 16.5 с хорошим коэффициентом — мне кажется, что это подарок. Итальянцы пару раз бросят, а Кросби и Ко явно способны накинуть 14+ за первые 20 минут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

