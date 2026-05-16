«Ростов» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ 17 мая

17 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45, а победа «Ростова» оценивается коэффициентом 7.92. Ничейный исход можно найти в линии за 4.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Чтобы стать чемпионом, «Зениту» достаточно не проиграть в этом матче.