«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогнозы и ставки на матч 30-го тура РПЛ 17 мая

17 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак». Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовое время — 18:00 мск. Все встречи последнего тура чемпионата России пройдут в один день и начнутся одновременно.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 1.85. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не ждут открытого футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

«Спартак» после 2:1 с «Рубином» набрал 51 очко и остался в двух очках от «Локомотива». То есть надежда на бронзу ещё жива: красно-белым нужны победа в Каспийске и осечка железнодорожников в матче с ЦСКА.

У «Динамо» из Махачкалы цена встречи даже выше. После 1:1 с «Ахматом» команда Вадима Евсеева осталась 14-й: 25 очков, зона стыков, всего на три очка больше, у чем у «Пари НН». Одно очко со «Спартаком» гарантирует, что прямой вылет не догонит. Поражение же оставляет зависеть от того, что «Пари НН» сделает в Казани с «Рубином».