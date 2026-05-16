Словакия — Норвегия: прогноз Николая Чегорского на игру хоккейного ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Словакия — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии с форой (+2) за 1.65.

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Словакия
Перерыв
1 : 0
Норвегия
1:0 Поспишил (Поспишил, Княжко) – 08:15    

«После успешного выступления на Олимпиаде и выхода в полуфинал лидеры сборной Словакии решили отдохнуть. На чемпионат мира приехала команда, составленная в основном из представителей европейских лиг.

Из игроков НХЛ до Швейцарии доехали только молодой форвард «Рейнджерс» Адам Сикора и нападающий «Калгари» Мартин Поспишил, набравший всего три очка в прошедшем сезоне.

У сборной Норвегии на старте турнира есть отличный шанс зацепить очки в матче с более сильной командой. Тем более норвежцам попалась группа с аутсайдерами Словенией и Италией. В случае удачи в стартовом матче ЧМ сборная Норвегии реально сможет претендовать на выход в плей-офф.

Моя ставка: Ф2 (+2) с коэффициентом 1.65», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

