Словакия — Норвегия: прогноз Николая Чегорского на игру хоккейного ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Словакия — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии с форой (+2) за 1.65.

«После успешного выступления на Олимпиаде и выхода в полуфинал лидеры сборной Словакии решили отдохнуть. На чемпионат мира приехала команда, составленная в основном из представителей европейских лиг.

Из игроков НХЛ до Швейцарии доехали только молодой форвард «Рейнджерс» Адам Сикора и нападающий «Калгари» Мартин Поспишил, набравший всего три очка в прошедшем сезоне.

У сборной Норвегии на старте турнира есть отличный шанс зацепить очки в матче с более сильной командой. Тем более норвежцам попалась группа с аутсайдерами Словенией и Италией. В случае удачи в стартовом матче ЧМ сборная Норвегии реально сможет претендовать на выход в плей-офф.

Моя ставка: Ф2 (+2) с коэффициентом 1.65», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».