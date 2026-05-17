«Ак Барс» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

«В пятницу мы вновь увидели, что ярославцы – всё-таки более сыгранная и классная команда. А победа «Ак Барса» случилась во втором матче финала из-за того, что «Локомотив» много хороших моментов упустил, хотя 2 периода переигрывал клуб из Казани. Стоило чемпионам прийти в себя и начать просто играть в свой хоккей, как атака команды Гатиятулина забуксовала по полной программе. Минимум бросков и острых моментов у ворот Исаева в третьем матче финала – это как раз потому, что «Локомотив» способен эффективно нейтрализовать даже такого мощного соперника.

Гости вряд ли настроены дарить казанцам шанс в четвёртой встрече. Всё-таки у них за плечами тяжелейший полуфинал, и побыстрее закончить серию – в интересах Радулова и Ко. Ждём, что ярославский клуб вновь продемонстрирует максимум дисциплины и самоотдачи. И вновь «съест» оппонента. За счёт эмоций, старания и нестандартных ходов «Ак Барс» может забить не одну, а пару шайб. Но все равно проиграет – с тоталом больше 5.5», — приводит слова Крикунова «ВсёПроСпорт».