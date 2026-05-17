«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина в Казани

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.46.

«В третьем матче ярославцы сконцентрировались на исправлении своих ошибок и коротких, но очень колких вылазках к чужим воротам. Это привело к успеху, и «Локомотив» второй раз повёл в счёте финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» дома настраивался исключительно на другой хоккей, особенно после разгрома Ярославля у него на льду. Теперь коллективу Гатиятулина надо вновь сравнивать счёт в противостоянии и ехать в гости к «Локомотиву» при двух победах у каждого.

«Ак Барс» может включить иную скорость по сравнению с той, что была в матче под номером три, и подправить реализацию. Скорее всего, «Локомотив» не будет менять план на матч, который сработал в прошлой встрече. А вот «Ак Барсу» во второй раз с точки зрения игровых идей надо по-хорошему изгаляться и придумывать. Теперь Ярославль находится всего лишь в двух шагах от завоевания заветного трофея, Казань, без сомнений, захочет в этом отношении иметь равные шансы с соперником.

Поэтому прогнозирую в четвёртом матче между этими командами вторую победу казанцев. Да, «Локомотив» — очень опытная команда, которая точно не позволит случиться повтору второй игры в серии, но «Ак Барс», столкнувшись с таким соперником, осознает, что с ним надо постоянно меняться и предлагать оппоненту на льду что-то новое. Гатиятулин ещё использовал не все свои козыри», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».