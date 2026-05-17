«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на четвёртый матч финала Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: обе забьют больше 1.5 — нет за 1.70.

«После уверенной победы во втором матче финальной серии в Ярославле «Ак Барс» считался фаворитом третьей игры, но уступил «Локомотиву». Причём команда Боба Хартли не позволила сопернику создать много остроты в третьем периоде, когда вела в две шайбы. За последние 20 минут матча казанцы нанесли всего четыре броска по воротам соперника — и это при том, что провели почти пять минут в большинстве в концовке после того, как форвард гостей Александр Полунин ударил вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.

Основная причина того, что казанцы уступают в серии — слабая игра нападающих. Суммарно за три встречи финала они забросили всего одну шайбу, которая на счету Нэйтана Тодда. А если брать игру в равных составах, то форварды не забили ни разу. За всех отдувается американский защитник «барсов» Митчелл Миллер, который поразил ворота ярославцев аж пять раз, но его усилий не хватает.

Чтобы добиться успеха, в матчах с «Локомотивом» надо забивать первым — по счёту ярославцы играют лучше всех в лиге. При этом ни в одном из матчей финальной серии не было такого, чтобы обе команды забросили по две шайбы или больше. Так что поставлю на то, что и в четвёртом матче история повторится — и неважно, в чью пользу», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».