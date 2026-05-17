Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на четвёртый матч финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на четвёртый матч финала Кубка Гагарина
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» – «Локомотив».

Ставка: обе забьют больше 1.5 — нет за 1.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После уверенной победы во втором матче финальной серии в Ярославле «Ак Барс» считался фаворитом третьей игры, но уступил «Локомотиву». Причём команда Боба Хартли не позволила сопернику создать много остроты в третьем периоде, когда вела в две шайбы. За последние 20 минут матча казанцы нанесли всего четыре броска по воротам соперника — и это при том, что провели почти пять минут в большинстве в концовке после того, как форвард гостей Александр Полунин ударил вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.

Основная причина того, что казанцы уступают в серии — слабая игра нападающих. Суммарно за три встречи финала они забросили всего одну шайбу, которая на счету Нэйтана Тодда. А если брать игру в равных составах, то форварды не забили ни разу. За всех отдувается американский защитник «барсов» Митчелл Миллер, который поразил ворота ярославцев аж пять раз, но его усилий не хватает.

Чтобы добиться успеха, в матчах с «Локомотивом» надо забивать первым — по счёту ярославцы играют лучше всех в лиге. При этом ни в одном из матчей финальной серии не было такого, чтобы обе команды забросили по две шайбы или больше. Так что поставлю на то, что и в четвёртом матче история повторится — и неважно, в чью пользу», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ак Барс» — «Локомотив», четвёртый матч. Серия раскроется
«Ак Барс» — «Локомотив», четвёртый матч. Серия раскроется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android