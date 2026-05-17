«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: победа «Краснодара» в первом тайме и матче за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
«Наверное, болельщики «Краснодара» рассчитывали на то, что в последнем туре всё будет решаться, как и в прошлом сезоне, в родных стенах, и команда станет чемпионом. Но теперь «Краснодар» зависит от результата матча «Зенита». Можно сказать, что «Краснодар» сам виноват – реализуй он свои моменты в матче с «Динамо», то все было бы решено в положительную сторону.

Конечно, играть спустя рукава в этом матче нельзя. Думаю, что «Краснодар» попробует максимально быстро добиться положительного преимущества, а потом смотреть по гаджетам за тем, что происходит в параллельном матче в Ростове. Мой прогноз – победа «Краснодара» в первом тайме и матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

