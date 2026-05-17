«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 3.5 за 3.10.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
«Оренбург» свою задачу решил. «Краснодар» играет дома практически товарищеский матч, потому что ждать осечки «Зенита» нет смысла. Поэтому будет победа «Краснодара» через тотал больше 3.5.

Думаю, «Оренбург» свой мяч забьёт, это довольно играющая команда. А «Краснодар» перед своими болельщиками постарается забить много.

И второе: тотал угловых больше 9.5. Обе команды атакуют и подают очень много. Полагаю, угловых будет предостаточно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

