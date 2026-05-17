«Ростов» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на игру 30-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.12.

«Именно в этой игре решится, кто станет чемпионом.

«Ростову» в чемпионате уже ничего не нужно – команда вне зоны вылета и уже никуда не сдвинется с 10-го места. Несмотря на это, есть мотивация завершить сезон положительным образом на домашней арене, повлияв на чемпионскую гонку.

Для «Зенита» в прошлом туре всё сложилось удачно – «Динамо» обыграло «Краснодар» и теперь всё в руках у гостей, которым достаточно не проиграть. Уверен, что «Зенит» приедет побеждать. В этом сезоне мы увидели не лучшую сторону питерской команды, но последний матч будет ярким. Моя ставка – победа «Зенита» с форой (-1.5)», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».