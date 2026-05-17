«Ростов» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит».

«Здесь, скорее всего, мы и увидим чемпиона. Для «Зенита» всё понятно: надо выходить и брать своё. Не думаю, что кто-то вообще поймёт и поверит, если команда в таком матче проиграет «Ростову». Когда титул рядом, такие возможности упускать нельзя.

«Зенит» прекрасно понимает цену этой игры. Это не тот случай, когда можно выйти спокойно и посмотреть, как пойдёт, и потом разбираться. С первых минут нужен чемпионский настрой, давление, агрессия и желание сразу показать, кто сильнее. По классу у петербуржцев преимущество есть, и в таких матчах оно должно проявляться.

«Ростов» себе уже обеспечил, всё гарантировал, выше или ниже от этого матча команда уже не станет. Да, дома всегда хочется сыграть нормально, перед своими болельщиками никто просто так матч отдавать не будет. Но мотивация у команд всё-таки разная: для одних сезон уже решён, а для других на кону чемпионство.

Думаю, игра может получиться непростой, «Ростов» способен побороться и забить, но в итоге своё «Зенит» должен забирать. По счёту вижу что-то вроде 1:2 — без разгрома, но с победой команды, которой этот матч нужен намного сильнее. И голы в этой игре должны быть», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».