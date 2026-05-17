«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру РПЛ 17 мая

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.02.

«Здесь, конечно, интересная игра будет. «Спартаку» очень нужна победа, потому что в случае осечки «Локомотива» команда может выйти на третье место. Понятно, клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, но чемпионство и серебро уже ушли. А бронза — это тоже медали, поэтому если «Спартак» хочет зацепиться за третье место, нужно обыгрывать махачкалинское «Динамо» и ждать ошибки «Локомотива».

«Динамо» же находится в зоне стыковых матчей, поэтому очки им тоже очень нужны. В любом случае это домашняя команда — даже несмотря на положение в таблице, в Махачкале всем тяжело играть. Плюс главный тренер Вадим Евсеев — максималист, для него «Спартак» всегда будет раздражителем. Думаю, он настроит команду, болельщиков придёт много, и хозяева точно дадут бой.

Но по классу, подбору футболистов и мастерству красно-белые, конечно, превосходят махачкалинское «Динамо». Хотя понимаем, что спартаковцы тоже непредсказуемы — недавно поехали в Самару к «Крыльям Советов» и проиграли. Поэтому здесь многое будет зависеть от настроя. Если «Спартак» выйдет правильно заряженным, класс должен сказаться.

Выезд будет очень тяжёлый, это понятно. «Динамо» дома станет биться, тем более им самим нужны очки. Однако всё-таки «Спартак» должен выжать максимум за счёт уровня игроков и своей мотивации в борьбе за бронзу. Полагаю, такие матчи команда, которая претендует на третье место, должна забирать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».