«Севилья» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

«Севилья» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Реал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В турнирной таблице чемпионата Испании потрясающая плотность, так что предсказать, кто покинет Примеру вместе с «Овьедо», нельзя.

Что касается данного матча, «Реал» — пешеходы, команда еле ходит. Смотрел матч с «Овьедо» – так играть нельзя. Да, выиграли 2:0, но сам футбол «Реала» оставлял желать лучшего. Однако сами понимаете, какая сейчас атмосфера внутри команды.

«Севилья» же начала восхождение, одержала в прошлом туре важнейшую победу, которая, как кажется, её практически обезопасила от вылета. Но командам с 12-го места и ниже пока ещё ничего не гарантировано.

Я бы поставил на «верх» в этой встрече. «Севилья» хоть и надёжно в последнее время играет в обороне, но всё равно уязвима. Мой прогноз – тотал больше 2.5. Можно также поставить на тотал больше 3 и гол Мбаппе», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

