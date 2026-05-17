«Севилья» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Севилья» — «Реал».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.
«В турнирной таблице чемпионата Испании потрясающая плотность, так что предсказать, кто покинет Примеру вместе с «Овьедо», нельзя.
Что касается данного матча, «Реал» — пешеходы, команда еле ходит. Смотрел матч с «Овьедо» – так играть нельзя. Да, выиграли 2:0, но сам футбол «Реала» оставлял желать лучшего. Однако сами понимаете, какая сейчас атмосфера внутри команды.
«Севилья» же начала восхождение, одержала в прошлом туре важнейшую победу, которая, как кажется, её практически обезопасила от вылета. Но командам с 12-го места и ниже пока ещё ничего не гарантировано.
Я бы поставил на «верх» в этой встрече. «Севилья» хоть и надёжно в последнее время играет в обороне, но всё равно уязвима. Мой прогноз – тотал больше 2.5. Можно также поставить на тотал больше 3 и гол Мбаппе», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
