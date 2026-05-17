«Барселона» — «Бетис»: прогноз Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Бетис».

Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.43.

«Прогнозировать исход такого матча всегда непросто. «Барселона» — уже чемпион, задачу решила, понятно, у многих футболистов сейчас чемоданное, отпускное настроение. Все уже давно думают, когда это закончится, можно будет поехать отдыхать, купаться и загорать. Сезон длинный, силы отданы, титул уже взяли.

Поэтому ждать от «Барселоны» какого-то бешеного напряжения я бы не стал. Думаю, выйдет второй состав или полуоснова, спокойно сыграют без лишней нервотрёпки. Дома при своих болельщиках всё равно надо показывать футбол, но мотивация уже не та, когда чемпионство оформлено, а все мысли постепенно уходят в отпуск. У «Бетиса» тоже ситуация понятная. Команда уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов, для них это большой результат, так что сверхдавления тоже нет.

В таких условиях обычно получается открытый футбол: никто не будет умирать за каждый метр, зато будет желание сыграть красиво, получить удовольствие и забить. По счёту здесь вполне могу представить 2:1 или 2:2. «Барселона» сильнее по классу, но «Бетис» в такой игре точно способен ответить. Не вижу здесь закрытого футбола. Скорее команды спокойно сыграют в атаку», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».