Названы шансы «Зенита» не проиграть «Ростову» и стать чемпионом России

17 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

«Зениту» достаточно не проиграть, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38, а победа «Ростова» оценивается коэффициентом 9.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.23.

Если «Зенит» не проиграет, зайдёт коэффициент 1.08 (90%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.