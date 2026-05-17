Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить махачкалинское «Динамо»

17 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак». Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовое время — 18:00 мск. Все встречи последнего тура чемпионата России пройдут в один день и начнутся одновременно.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 1.85. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не ждут открытого футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.10.