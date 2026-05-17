ЦСКА — «Локомотив»: оценены шансы команд в московском дерби

17 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.63, а победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.69. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме идёт за 1.85.