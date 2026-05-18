«Арсенал» — «Бёрнли»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Арсенала» в обоих таймах за 2.40.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лондонский клуб приближается к своему очередному чемпионству. Команда имеет двухочковый перевес над главным соперником — «Манчестер Сити». И это за два тура до финиша! К слову, в этом туре «Арсенал» играет с уже давно вылетевшим из Премьер-лиги «Бёрнли» (на своём поле), а «Манчестер Сити» — с идущим шестым «Борнмутом», который теоретически ещё имеет шансы стать пятым и получить право выступать в Лиге Европы. Так что нельзя исключать вариант, при котором уже по итогам этого тура «Арсенал» оформит чемпионство. Правда, это будет не завтра, а послезавтра, потому как свой матч «Манчестер Сити» играет во вторник.

В трёх последних турах в чемпионате «Арсенал» не пропустил ни одного мяча. У лондонцев самая надёжная оборона в лиге — в 36 матчах пропущено всего 26 голов. А вот у «Бёрнли» с забитыми голами всё печально — меньше забивает только явный аутсайдер лиги «Вулверхэмптон». Поэтому ждать забитых мячей от гостей вряд ли стоит. «Арсенал» добьётся очередной сухой домашней победы, забив сопернику как минимум два гола. Поставил бы на то, что «Арсенал» выиграет оба тайма», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

