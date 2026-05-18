«Арсенал» — «Бёрнли»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Бёрнли».

«Здесь, в принципе, всё ясно. Думаю, «Арсенал» в этом матче должен катком пройтись по «Бёрнли». Гости уже вылетели в Чемпионшип, им по большому счёту ничего не надо, и не думаю, что они приедут сильно напрягаться. Для «Бёрнли» сезон уже закончен, а они едут к команде, которая борется за чемпионство.

«Арсенал» играет дома, осталось всего два тура, и тут даже ничью нельзя допускать. «Манчестер Сити» наступает на пятки, поэтому любая осечка может очень дорого стоить. Если «Арсенал» хочет стать чемпионом, такие матчи надо забирать спокойно и уверенно. Тем более дома, при своих болельщиках, они обязаны сразу включать давление.

Не вижу, за счёт чего «Бёрнли» может здесь зацепиться. Даже если они всей командой сядут в оборону, «Арсенал» всё равно должен создавать моменты и забивать. У хозяев будет большое преимущество и по классу, и по мотивации, и по настрою. Понятно, что в футболе бывает всякое, но в такой ситуации «Арсенал» просто не имеет права давать сопернику надежду.

Думаю, победа будет уверенной, может быть, даже крупной — 3:0, а то и 4:0. «Бёрнли» уже всё, сезон для них закончен, а «Арсеналу» нужно идти до конца и не смотреть по сторонам. Такие матчи дома команда, которая борется за чемпионство, никак не должна упускать. Жду разгрома соперника от хозяев поля», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».