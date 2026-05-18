Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Чехия: прогноз Романа Габдрафикова на матч ЧМ-2026 по хоккею

Швеция — Чехия: прогноз Романа Габдрафикова на матч ЧМ-2026 по хоккею
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Швеция — Чехия.

Ставка: победа Швеции за 1.66.

ЧМ-2026 . Группа B
18 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Швеция стартовала с 3:5 от Канады — бодро и шумно, но без очков. А у Чехии уже случилась пощёчина, причём болезненная — 2:3 ОТ от Словении — это как раз тот матч, после которого ты либо сразу собираешься, либо начинаешь нервничать и искать виноватых.

И вот поэтому для меня тут ключ не в «кто сильнее на бумаге», а кто быстрее вернёт контроль над собой. Швеция после поражения обычно становится злее и проще: меньше красивостей, больше бросков, давления и игры через спецбригады. Плюс у них есть привычный шведский режим: как только матч начинает уходить в хаос, они стараются закрутить его обратно в структуру.

Чехия по именам и по привычке — команда, которая может наказать за любую лишнюю смену и любой пас не туда на синей линии. Но после осечки со Словенией у них неизбежно появится лишняя осторожность. А против Швеции это часто превращается в проблему: ты начинаешь не играть, а избегать ошибок — и в итоге всё равно ошибаешься.

ЧМ-2026 ещё разгоняется. Шведы против Канады мне понравились, хоть и проиграли, поэтому жду матч, где первые 10-15 минут будут максимально показательные. Если Швеция заберёт темп и начнёт душить в зоне — чехам придётся отвечать дисциплиной и терпением. Если же Чехия первой поймает шведов на смене и откроет счёт — игра может стать нервной и очень колючей. Но в целом я больше верю, что именно Швеция здесь сыграет по-взрослому и не отдаст инициативу», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Баффало» — «Монреаль», седьмой матч. Срываем крышку в Кубке Стэнли
«Баффало» — «Монреаль», седьмой матч. Срываем крышку в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android