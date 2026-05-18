Финляндия — США: прогноз Николая Чегорского на игру группового этапа ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч ЧМ-2026 Финляндия — США.

Ставка: победа Финляндии за 1.86.

«Сборная Финляндии начала чемпионат мира с двух уверенных побед над Германией (3:1) и Венгрией (4:1). Финны выглядят фаворитами предстоящего матча. У них более сильный состав, чем у американцев. К тому же пока финская сборная хорошо действует по результату.

Американцы уступили в стартовом матче команде Швейцарии (1:3), а затем не стали издеваться над аутсайдером Великобританией (5:1). Пока у сборной США есть очевидные игровые проблемы, которое мешают играть против претендентов на медали», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».