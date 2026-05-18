Канада — Дания: прогноз Николая Чегорского на игру ЧМ-2026 18 мая

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Канада — Дания.

Ставка: тотал Канады больше 5.5 за 1.90.

«Сборная Канады уверенно стартовала на чемпионате мира, обыграв в первом матче команду Швеции (5:3). В следующей встрече канадцы забросили шесть шайб сборной Италии за два периода и расслабились в конце встречи (6:0).

Теперь на очереди у «Кленовых листьев» датчане, которые на старте ЧМ испытывают серьёзные проблемы с обороной. За два матча с Чехией (1:4) и Швецией (2:6) они пропустили 10 шайб. Поэтому ставлю на то, что канадцы забьют много, минимум шесть шайб», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».