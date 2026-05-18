Финляндия — США: прогноз Владимира Гучека на матч группового раунда ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Финляндия — США.

Ставка: победа США за 3.82.

ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
«Четвёртый игровой день на чемпионате мира будет украшен встречей больших хоккейных держав. Финляндия, привезя на турнир относительно средний состав по именам, уже смогла одержать две победы над менее мощными и именитыми сборными Германии и Венгрии. США — действующие победители Олимпийских игр и одни из главных претендентов на победу в нынешнем мировом первенстве. Но пока что эта команда только идёт на взлёт.

Американцы уступили швейцарцам в первом противостоянии для себя на данном турнире, но потом смогли набрать важные три очка во встрече со скромной Великобританией. Потенциально этот матч интересен ещё и с точки зрения борьбы за высокие места по итогам группового турнира. Всё-таки и Соединенные Штаты, и Финляндия на всех больших турнирах претендуют только на самые высокие позиции.

В предстоящем поединке жду достаточно равной борьбы. Финны умеют на чемпионатах мира играть против американцев. Штаты понимают, что ещё одно поражение практически на 100 процентов шансы на первое место американцев в группе уничтожит. Хотя нужно ли оно им? С финнами американцы победят, они уже влились в первенство и готовы набирать ход», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

«Арсенал» проходит тест на чемпиона, а в плей-офф НХЛ снова жарко
