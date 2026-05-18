Финляндия — США: прогноз Владимира Гучека на матч группового раунда ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Финляндия — США.

Ставка: победа США за 3.82.

«Четвёртый игровой день на чемпионате мира будет украшен встречей больших хоккейных держав. Финляндия, привезя на турнир относительно средний состав по именам, уже смогла одержать две победы над менее мощными и именитыми сборными Германии и Венгрии. США — действующие победители Олимпийских игр и одни из главных претендентов на победу в нынешнем мировом первенстве. Но пока что эта команда только идёт на взлёт.

Американцы уступили швейцарцам в первом противостоянии для себя на данном турнире, но потом смогли набрать важные три очка во встрече со скромной Великобританией. Потенциально этот матч интересен ещё и с точки зрения борьбы за высокие места по итогам группового турнира. Всё-таки и Соединенные Штаты, и Финляндия на всех больших турнирах претендуют только на самые высокие позиции.

В предстоящем поединке жду достаточно равной борьбы. Финны умеют на чемпионатах мира играть против американцев. Штаты понимают, что ещё одно поражение практически на 100 процентов шансы на первое место американцев в группе уничтожит. Хотя нужно ли оно им? С финнами американцы победят, они уже влились в первенство и готовы набирать ход», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».