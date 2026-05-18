Чехия — Швеция: прогноз Николая Чегорского на встречу ЧМ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Чехия — Швеция.

Ставка: победа Швеции за 1.80.

«Чешская сборная на чемпионате мира пока разочаровывает. Во втором матче турнира она сенсационно уступила в овертайме команде Словении (2:3). Проигрыш аутсайдеру серьёзно ударил по перспективам чехов на выход в плей-офф.

Сборная Швеции достойно смотрелась в первой встрече турнира с главным фаворитом Канадой (3:5), а в следующей игре крупно победила датчан (6:2).

По составу сборная Швеции заметно сильнее чехов, которым в нынешней конфигурации сложно тягаться с претендентами на медали», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».